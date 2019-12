Palermo (e musica) Classica, ai Crociferi il concerto del pianista russo Stepan Simonian

Secondo appuntamento molto atteso per Palermo ClassicaWinter, domenica prossima (15 dicembre) alle 19,15 all’ex chiesa di San Mattia ai Crociferi, nel cuore della Kalsa, per la rassegna, firmata da Girolamo Salerno. Molto atteso perché un capolavoro come le “Variazioni Goldberg” prenderà vita sotto le dita del pianista russo Stepan Simonian, acclamato dalla critica come "... uno dei più grandi interpreti del lavoro di Bach della sua generazione”: il suo CD di debutto ha investito le intere Toccate per tastiera. Matematica, fede e bellezza: le Variazioni Goldberg sono un ciclo continuo e concentrico. Biglietti: 15,50 euro.

Stepan Simonian (1981), ha studiato al Conservatorio di Mosca sotto la guida di Pavel Nersessian e ha proseguito i suoi studi con il famoso pianista Evgeni Koroliov, alla Hochschule für Musik und Theater di Amburgo. Ha vinto molti premi, oggi è un apprezzato solista invitato da orchestre stabili e formazioni da camera. La sua passione va alle opere di Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven, Bach e Mozart.

Una nuova collaborazione per Palermo Classica che si unisce al MAK Mixology (via Bari 50, nella Galleria delle Vittorie) per proporre dei piccoli recital da camera che anticipano i concerti o che, come in questo caso, sconfinano nel jazz, nel rock o nel pop. Venerdì (13 dicembre) dalle 20 per il ciclo Mak-ing Sicily Songs, si esibirà l’ensemble Cuori Siciliani formato da mezzosoprano Mariella Mastrilli e Salvatore Clemente (controtenore e cello) con Jacopo Brignone (violino), Rosanna Giaccone (flauto traverso), Carmelo Calò (clarinetto), Antonio Di Rosalia (chitarra classica) e Lindo Negri (chitarra acustica e basso). Sabato (14 dicembre) toccherà invece alla vocalist Deborah Troia accompagnata alla chitarra da Tobia Vaccaro.

Palermo Classica si ferma per Natale, e riprende a Santo Stefano: giovedì 26 dicembre il recital della pianista russo-tedesca Kristina Miller. I biglietti - posto unico 15,50 euro - sono acquistabili presso l'Accademia Palermo Classica in via Paolo Paternostro, 94; la sera stessa del concerto all’ex chiesa di San Mattia.