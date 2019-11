Oriana Lippa, a Palermo il sound indie partenopeo: il concerto alla Fabbrica 102

Ancora un appuntamento con la musica di alta qualità alla Fabbrica 102, dove venerdì 8 novembre, a partire dalle 22.45 si esibirà Oriana Lippa, artista partenopea che ha calcato i palchi della scena indie di Napoli, dove è nata e cresciuta.

Oriana Lippa si è esibita in diversi concerti: tra il 2007 ed il 2011 è stata la frontgirl di una rockband tutta al femminile, scrivendo i testi delle canzoni in inglese e in italiano. Dopo alcuni anni di pausa dalla scena underground partenopeo, si è rimessa in gioco con un progetto di cantautorato indie in napoletano dalle sfumature folk e soul. Attualmente sta preparando il suo primo lavoro discografico, che avrà anche contaminazioni elettroniche.

Negli ultimi mesi Oriana ha lanciato sul suo canale Youtube tre video: “Mai” e “C’avit’ rutt’ o’ karma”, due brani inediti della cantautrice, ed un’originale trasposizione in lingua napoletana del primo successo di Calcutta, “Cosa mi manchi a fare”, che non ha tardato a convincere lo stesso Calcutta, il quale ne ha condiviso il video in una “story” dal suo account Instagram ufficiale. A giugno è uscito il primo singolo ufficiale di Oriana Lippa “Baby”, prodotto da Phonix allo Snap Studio, e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ingresso libero fino a esaurimento.