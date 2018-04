Matinée tra musica e natura, i concerti al Teatro Politeama e all'Orto Botanico

Tre appuntamenti con i gruppi dell'Orchestra Sinfonica. Domenica 29 aprile concerti all'Orto Botanico e al Politeama. In scena il Trio Tourte, il Quartetto Stradevarie e il Quintetto Almeyda.

L'Orchestra Sinfonica Siciliana propone ben tre appuntamenti per domenica 29 aprile 2018, sia al mattino che al pomeriggio. I Matinée al Politeama Garibaldi. In aula rossa ci sarà il Quartetto Stradevarie, composto da Gioacchino Fantaci (violoncello), Giuseppe Mazzamuto, Massimo Grillo e Andrea Muratore (percussioni) che eseguirà musiche di Biondolillo, Mazzamuto, Saint-Saens e Randazzo. Sarà proposto il solito pacchetto del Concerto e visita al monumento con due concerti alle 11 e alle 12 di mezz'ora circa, cui farà seguito la visita guidata. Ingresso 5 euro.

Il concerto dell'Orto botanico, (via Lincoln, 2). Alle 11, per Musica all'Orto, alla Fontana del Paride, è di scena il Trio Tourte composto da Sergio Mirabella e Gabriella Federico (violino), Domenico Guddo (violoncello) che eseguirà musiche di Ludwig van Beethoven. Ingresso 5 euro dal cancello centrale dell'Orto Botanico. Tea Concerts. Pomeriggi in musica dalle 17,30 nell'aula rossa del Politeama Garibaldi. Sarà possibile sorseggiare un tè o un caffè e ascoltare una conversazione musicale. Il musicologo Dario Oliveri parlerà intorno al programma del pomeriggio, proposto dal Quintetto Almeyda. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Astor Piazzolla. Il Quintetto Almeyda è composto da: Angelo Cino (clarinetto), Gabriella Iusi e Salvatore Tuzzolino (violono), Giuseppe Brunetto (viola), Domenico Guddo (violoncello). Ingresso 5 euro, comprensivo di tè, caffè e biscotti nell'intervallo del concerto.