"Linz" di Mozart, la Sinfonia numero 4 di Schumann: i concerti della Sinfonica al Politeama

Il ciclo di concerti di “Sinfonica in sicurezza” al Teatro Politeama Garibaldi prosegue. La Sinfonia n. 36 in do maggiore KV 425 “Linz” di Wolfang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 di Robert Schumann saranno le composizioni per le prossime tre date: venerdì 26 giugno alle ore 21, sabato 27 alle ore 17.30 e domenica 28 alle ore 11. L’ingresso è gratuito e fino ad esaurimento posti (in totale 178 rispondendo ai dettami del decreto anti-Covid), obbligatoria la prenotazione presso il Botteghino Politeama tramite email (biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it).

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà Jacopo Sipari di Pescasseroli, vincitore a gennaio del Premio speciale Golden Opera per la New Generation degli Oscar della lirica attribuitogli dalla Confederazione Lirica dei Teatri d’Opera italiani come uno dei più promettenti giovani direttori d’orchestra nel firmamento operistico italiano. Già direttore principale ospite della Fondazione Festival Pucciniano, è direttore artistico e fondatore del Festival dell’Opera lirica italiana “Operaviva” in Azerbaijan, del Festival Internazionale “Sacrum” in Vaticano, del Festival Internazionale di Mezza Estate - Tagliacozzo Festival.

“Abbiamo ricevuto tanti attestati di stima per la gestione in sicurezza, per l’organizzazione ed ovviamente per la musica - commenta il sovrintendente della Foss, Antonino Marcellino - La risposta del pubblico è stata straordinaria, abbiamo registrato il tutto esaurito per ogni data e già per queste prossime tre stiamo quasi per chiudere le prenotazioni. C’è voglia di musica. Da parte nostra, c’era voglia di tornare a suonare e abbiamo fatto di tutto per essere pronti alla riapertura dei teatri. Si prospetta una stagione estiva molto interessante”.

Sanificazione degli ambienti prima e dopo lo spettacolo, obbligo di mascherine all’ingresso, posti per il pubblico ridotti (ingresso fino ad un massimo di 178 persone) tenendo conto delle distanze fisiche, prenotazioni online o telefoniche, distanziamento anche tra gli artisti, misurazione della temperatura, sono tutte le misure di sicurezza che la Foss ha messo in campo.

E per dare la possibilità a tutti di potere godere della musica dal vivo si tornerà con Sinfonica in sicurezza venerdì 3 luglio alle ore 21 e sabato 4 alle ore 17.30: Sinfonia n. 28 in do maggiore KV 200 di Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in fa per trombone, clavicembalo e archi di Giovan Battista Pergolesi, Concertino per trombone e archi n.7 op. 45 di Lars Erik Larsson e Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38 (La Primavera) di Robert Schumann.