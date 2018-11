West Side Story, un classico di Bernstein in concerto sul palco del Teatro Politeama

Primo impegno della nuova stagione per l’Orchestra Giovanile Siciliana che si presenta rinforzata in molti settori dopo le ultime audizioni. Domenica 18 Novembre 2018 alle 18 al Politeama Garibaldi è al debutto con West Side Story nel centenario della nascita di Leonard Bernstein. La proposta della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana è realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini” di Ribera. Sul palcoscenico saranno protagonisti tanti giovanissimi interpreti.

L’Orchestra sarà diretta da Gaetano Randazzo, con il Coro di Voci Bianche della Fondazione Maestro del coro: Fabio Ciulla. I Solisti del Toscanini di Ribera: cantanti lirici, jazz e pop dei dipartimenti di Canto e nuovi Linguaggi Musicali dell’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini di Ribera. In scena, nei vari ruoli Daniela Spalletta, Anita Vitale (Jazz Singers), Miriam Bissanti (Soprano) Giuseppe Michelangelo Infantino, Davide Sciacchitano (Tenori) Francesca Bongiovanni , Anita Vitale, Daniela Spalletta (Jazz Singers) Rosa La Corte, Alida Capobianco (Soprani), Daniela Spalletta, Anita Vitale, Pasquale Bono (Jazz Singers) Chitarra jazz: Luca Nostro. Maestro collaboratore al pianoforte: Salvatore Gaglio. (spettacoli per le scuole: 19 e 20 novembre con due spettacoli al giorno, 9,30 e 11,30).

West Side Story è un musical, scritto da Arthur Laurents (testi delle canzoni di Stephen Sondheim) e musicato da Leonard Bernstein, di grandissimo successo. Debuttò al Winter Garden Theater di Broadway (New York) il 26 settembre 1957 e fu replicato 732 volte prima di partire per una lunga tournée. Dato il grande amore che il pubblico mostrò per questo Romeo e Giulietta contemporaneo, nel 1961 la United Artists realizzò una versione cinematografica, che comparve nelle sale il 18 ottobre di quell’anno. La storia si rifà a quella del musical ed è diretto da Jerome Robbins e Robert Wise. West Side Story è stato il film dei record, perché ha vinto dieci Oscar (Rita Moreno, miglior attrice non protagonista, George Chakiris, miglior attore non protagonista, e poi fu premiato come miglior film, regia, coreografia, scenografia, montaggio, costumi, colonna sonora e fotografia e infine anche la nomination come migliore sceneggiatura non originale a Ernest Lehman) e dopo 50 anni non c’è ancora una pellicola che sia stata in grado superare questo eccellente risultato.

Quello di West Side Story è sicuramente un successo che ha attraversato le generazioni, anche grazie una seconda registrazione del 1984, cui hanno preso parte il soprano neozelandese Kiri Te Kanawa nel ruolo di Maria, il famoso tenore spagnolo José Carreras in quello di Tony, aggiudicandosi, nel 1985, un Grammy Award. La trama di West Side Story ruota attorno a una grande storia d’amore, ispirata alla tragedia di William Shakespeare, “Romeo e Giulietta”. Il musical pone l'accento sulla problematica del disagio giovanile e dell'integrazione sociale causata dalle ondate di immigrazione negli Stati Uniti in quell'epoca. I protagonisti sono Tony e Maria, due giovani, dell’Upper West Side di New York che s’innamorano nonostante facciano parte di due bande diverse e ovviamente rivali. Da una parte troviamo i bianchi americani Jets di Tony e dall’altra i portoricani Sharks di Maria. Le bande si dividono il territorio e non c’è alcuna possibilità che questi gruppi accettino una relazione che in qualche modo possa unire le due fazioni. (Durata: 60’)