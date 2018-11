Sostakovic e Bernstein, i giganti del Ventesimo secolo in un concerto al Politeama

L’Orchestra Sinfonica Siciliana ancora una volta diretta dallo statunitense John Axelrod al Politeama Garibaldi per il quarto concerto della 60ma stagione, venerdì 16 novembre alle 21. Con lui il pianista Emanuele Arciuli. In programma musiche di Šostakovič & Bernstein, due grandi protagonisti del Novecento. La replica sabato alle 17,30.

Il quarto concerto della Sessantesima stagione della Foss verte su due giganti del XX Secolo: Leonard Bernstein di cui ricorre il centenario della nascita, americano estroverso adorato e celebrato come direttore, divulgatore, pianista, autore di grandi musical di successo e l’ombroso, pessimista impenetrabile russo Dimitri Šostakovič, vessato dalla critica e dal potere sovietico da cui seppe comunque difendersi con l’arma più potente e inattaccabile: la Musica. Venerdì 16 novembre, alle ore 21, sul podio del Politeama Garibaldi ancora una volta lo statunitense John Axelrod, al pianoforte, Emanuele Arciuli. In programma Dmitrij Šostakovič (1906-1975) Sinfonia n. 8 in do min. op.65; Leonard Bernstein (1918 -1990), Sinfonia n. 2 The Age of Anxiety.

La Sinfonia n. 8 in Do minore (Op. 65). Dmitrij Šostakovič la compose nel 1943. Fu eseguita per la prima volta diretta da Evgenij Mravinskij il 4 novembre dello stesso anno. Questa composizione si può intendere come un Requiem per i caduti seconda guerra mondiale. Tra la precedente settima, che descrive la guerra, e la successiva, che omaggia la Russia, Šostakovič infatti scrive questa sinfonia impostandola come un un lamento per le vittime del conflitto. E’ divisa in cinque movimenti: Adagio - Allegro non troppo; Allegretto; Allegro non troppo; Largo; Allegretto. (Durata: 60’).

La Sinfonia n. 2 The Age of Anxiety. Bernstein compose questa sinfonia per orchestra e pianoforte solo dal 1948 al 1949 negli Stati Uniti e in Israele. Il compositore si ispirò al poema di W. H. Auden con lo stesso nome, premiato conil Pulitzer, ed è dedicato a Serge Koussevitzky. La prima esecuzione avvenne l'8 aprile 1949, con Serge Koussevitzky che dirigeva la Boston Symphony Orchestra e il compositore al pianoforte e fu apprezzata da pubblico e critica, per essere replicata a Tanglewood pochi mesi dopo. Fu registrata per la prima volta dalla Columbia Records nel 1950 con lo stesso Bernstein che dirigeva la New York Philharmonic ed il pianista Lukas Foss come solista. C’è uno scambio epistolare che avvalorerebbe l’ipotesi che a dare l’idea compositiva sia stato un amico di Bernstein. Il compositore lavorò in diverse sedi alla sinfonia che fu completata a New York il 20 marzo1949 e che fu rivista nel 1965 perché il finale non lo convinceva. Strutturalmente, ci sono due parti, ciascuna composta da tre sezioni. Ogni movimento prende il nome dalle sei sezioni del poema di Auden, cercando di rispecchiare gli stati d'animo e gli eventi del poema. (Durata: 36’).

John Neal Axelrod. E’ nato il 28 marzo 1966 a Houston in Texas. Dall'età di 5 anni Axelrod ha studiato pianoforte con Jacquelyn Harbachick e Roberto Eyzaguirre. All'età di 16 anni fu accettato come allievo da Bernstein durante la prima della sua opera finale, A Quiet Place , per la Houston Grand Opera. Axelrod si laureò con lode nel 1984 alla St.John School e frequentò Harvard dove si laureò nel 1988. Axelrod è stato eletto direttore artistico e musicale della Royal Symphony Orchestra di Siviglia nel 2014 ed è direttore principale dell'Orchestra Sinfonica di Milano, "Giuseppe Verdi", anche conosciuta come "LaVerdi". Tra il 2009 e il 2013, Axelrod è stato direttore musicale dell’Orchestre National des Pays de La Loire e dal 2009 al 2011, Axelrod è stato direttore musicale dei Concerti di Gala "Hollywood In Vienna" con la ORF Radio Symphony Orchestra, Vienna. Ha anche lavorato come direttore musicale e direttore principale della Lucerne Symphony Orchestra dal 2004 al 2009, e dal 2001 al 2009 come direttore ospite principale di Sinfonietta Cracovia. [Nel novembre 2014, Axelrod è stato eletto direttore artistico e musicale della Royal Symphony Orchestra di Siviglia. Nel luglio del 2017, Axelrod è stato eletto amministratore delegato (Consejero Delegado) in aggiunta ai suoi doveri di direttore artistico e musicale della Royal Symphony Orchestra di Siviglia. Axelrod ha diretto oltre 150 orchestre in tutto il mondo.