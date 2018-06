Da Weber a Liszt, il concerto dell'Orchestra Sinfonica in piazza al Politeama

Sabato 23 giugno, alle ore 21, in piazza Ruggiero Settimo, al via il programma estivo dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Si tratta di 28 appuntamenti che vedranno l’Orchestra protagonista in quattro province, sino al 5 agosto. L’Orchestra sarà diretta da Maria Luisa Macellaro La Franca. In programma: Weber, Invito alla danza; Franz Liszt (1811-1886), Les Préludes, Méphisto-Walzer; Rapsodia ungherese n. 2 in do diesis minore. L’Orchestra sarà diretta da Maria Luisa Macellaro La Franca.

Maria Luisa Macellaro La Franca. Acclamata dalla critica internazionale, é considerata una delle direttrici d'orchestra più interessanti della nuova generazione. Nativa di Villabate, si è formata al Conservatorio “Bellini” di Palermo, ma ha svolto tutta la sua attività all’estero. Oltre a dirigere Maria Luisa Macellaro La Franca è affermata pianista, il suo repertorio spazia dalla musica antica su strumenti d’epoca, alla musica moderna. Si è perfezionata nella prestigiosa Zurich Musik Hochschule di Zurigo dove si è diplomata anche in composizione jazz, musica da camera e musica antica. E’ vincitrice di innumerevoli premi in concorsi pianistici nazionali ed Internazionali. Maria Luisa vive a Bordeaux dove ha fondato il Festival "Autour du piano et de la harpe". Dal settembre 2015 Maria Luisa é Direttore Principale della prestigiosa Orchestra Unisson Acme di Bordeaux. Nel febbraio 2015 ha vinto la selezione IBM International, premio che le ha permesso di dirigere la Berliner Sinfonietta nella Sinagoga di Berlino. Biglietto unico 5 euro. Biglietti al Botteghino del Politeama Garibaldi