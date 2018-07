L'Orchestra Sinfonica in piazza, dirige Bushkov: il concerto davanti al Politeama

Sabato 21 luglio, alle ore 21, l’Orchestra Sinfonica ritorna in piazza Politeama. Sul podio, Evgeny Bushkov, solistoi, Luca Valenza e Stephan Vaglica. In programma musiche di Bizet, Gershwin e Minoru.

Sabato 21 luglio, alle ore 21, concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana in piazzaRuggiero Settimo. A dirigere l’Orchestra il russo Evgeny Bushkov. Solisti: alla marimba Luca Valenza, al pianoforte, Stephen Vaglica. In programma Marimba Spiritual di Miki Minoru, Arlesienne suite n. 1 e n.2 di Georges Bizet e Concerto in fa per pianoforte e orchestra di George Gershwin. Con Luca Valenza anche i percussionisti Alfonso Rizzo, Carlo Pisciotta, Vito Vultaggio. Evgeny Bushkov. E’ uno dei direttori russi più interessanti di oggi. Con un passato di violinista, è vincitore di quattro importanti concorsi internazionali di violino: Wieniawski (1986), Queen Elizabeth (1989), Čajkovskij (1990) e il primo Henryk Szeryng Foundation Award (1992). Dal 2009 è direttore artistico e direttore principale dell'orchestra bielorussa della camera di stato (precedentemente Minsk Chamber Ochestra). Luca Valenza. E’ stato vincitore di “Crescendo” nel 2017, il concorso indetto dall’Orchestra Sinfonica Siciliana per la ricerca dei giovani talenti. Biglietto unico 5 euro.