Da Mendelssohn a Bizet, due "classici" in piazza: il concerto della Sinfonica al Politeama

Venerdì 19 luglio l’Orchestra Sinfonica Siciliana ritorna in piazza Politeama con un programma quanto mai popolare: Carmen di Bizet e la Sinfonia “Italiana” di Mendelssohn. La replica a Monreale il 20 luglio.

L’Orchestra Sinfonica Siciliana ritorna in piazza Politeama con un programma quanto mai popolare. Si tratta del diciassettesimo concerto dell’Estate in musica per la stagione estiva dell’OSS. A Piazza Ruggiero Settimo, il 19 luglio, alle ore 21, l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà diretta da Jaume Santonja. In programma le Suites n.1 e n.2 tratte dall'opera Carmen di Georges Bizet del 1875 e compilate postume dal suo amico Ernest Guiraud. In programma anche un altro “pezzo” molto noto al pubblico, la Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90 di Felix Mendelssohn, conosciuta con il nome di Italiana.

L'opera nacque, durante il tour che il direttore e compositore compì in tutta Europa tra il 1829 e il 1831: l'ispirazione venne dalle atmosfere che trovò nelle città italiane, che visitò a partire dal 1830. La sinfonia Italiana fu eseguita il 13 maggio alla Royal Philharmonic Society di Londra, diretta dallo stesso Mendelssohn. Il programma sarà proposto anche a Monreale il 20 luglio alle ore 21, in piazza Guglielmo II.

Jaume Santonja. Recentemente nominato Direttore Assistente della City of Birmingham Symphony Orchestra CBSO, Jaume Santonja ha diretto concerti con l'Orquesta de Extremadura, l’ADDA-Simfònica di Alicante, l’Orquesta de Córdoba, l'Orchestra Nazionale Giovanile Spagnola JONDE, la Antwerp Symphony Youth Orchestra. È fondatore dell’ensemble musicale AbbatiaViva (Belgio) e collabora regolarmente con l'Orquesta de Extremadura OEX (Spagna). Biglietti: € 5 al Botteghino del Politeama Garibaldi.