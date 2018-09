Notte bianca e concerto, l'Orchestra Sinfonica Siciliana sbarca a Piana degli Albanesi

Domenica 9 settembre alle ore 21, in Piazza Vittorio Emanuele, l’Orchestra Sinfonica Siciliana in concerto.

L'orchestra, composta da oltre 50 musicisti, sarà diretta dal M° Massimiliano Caldi. Questo il programma della serata: Bellini, Norma, Sinfonia; Rossini, Il Barbiere di Siviglia, Sinfonia; Verdi, I Vespri siciliani, Sinfonia; Beethoven, Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92. “Siamo onorati di ospitare l’Orchestra Sinfonica Siciliana a Piana degli Albanesi un evento di elevato spessore artistico. Farà da cornice all’esibizione la Piazza principale del paese, Piazza Vittorio Emanuele. Per Piana sarà l’occasione di assistere ad uno spettacolo in cui le note e l’arte toccano veramente, mente, anima e cuore. Notte bianca dei Musei. Per l’occasione saranno aperti fino a tarda sera oltre al museo civico Nicola Barbato anche il pregiato museo delle icone all’interno della chiesa di San Giorgio” Ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta.