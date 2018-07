L'Orchestra Sinfonica Siciliana fa il bis, i concerti a Palazzo Riso e al Teatro di Verdura

Due appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana in contemporanea per venerdì 27 luglio alle ore 21. Palazzo Riso Jazz prosegue con Danilo Rea Orchestra che propone il concerto Over the strings.

L'idea di improvvisare su un meraviglioso tappeto volante fatto di archi, con accanto un trio di jazz, nasce lontano nel tempo. Con l'orchestra cambiano le prospettive e con esse anche il modo di improvvisare. Danilo Rea si adagia sulle armonie con una improvvisazione melodica sempre attinente ai temi da lui stessi composti, orchestrati dall'abile mano di Marcello Sirignano che dirige gli Archi dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. È un incontro con la melodia, un ritorno all'antica passione per il suono della Classica che Danilo Rea non ha mai dimenticato. Biglietto unico euro 15, comprensivo di wine and street food al botteghino del Politeama Garibaldi oppure www.vivaticket.it e un’ora prima del concerto a palazzo Riso.

Al Teatro di Verdura, alle 21 è invece di scena l’Orchestra Giovanile Siciliana, diretta da Fabio Maestri che propone una bella antologia di musiche da film di Ennio Morricone ed altri autori. Al pianoforte Gilda Buttà, al violino, Marco Serino. Si tratta dei solisti preferiti dal maestro Ennio Morricone.Si tratta di musiche che fanno mparte dell’immaginario musicale di molti italiani, amanti del cinema e non. Il programma di I Love Cinema è il seguente: Morricone, Indagine su un cittadino, Vittime di guerra (prima esecuzione in Italia), La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta in America, Metti una sera a cena, Mosè, Canone inverso. Di John Williams sarà proposto Schindler’s List, di George Gershwin I got Rhythm Variations, di Roberto Granci I Love Cinema. Biglietti 10-15-20 euro al Politeama Garibaldi oppure www.vivaticket.it e un’ora prima del concerto al Teatro di Verdura.