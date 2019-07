Estate in musica con la Sinfonica, un capolavoro di Mozart all'Orto Botanico e al Riso

Quindicesimo e sedicesimo concerto dell’Estate in musica per la stagione estiva dell’OSS. Ancora all’Orto Botanico il 17 luglio, alle ore 21 (e il giorno dopo, il 18 luglio alle ore 21 a Palazzo Riso) per un concerto con musiche da camera di Wolfgang Amadeus Mozart, nate proprio per intrattenimento all’aperto e interpretate dai nostri strumenti a fiato e dal pianoforte di Riccardo Scilipoti: oboi clarinetti fagotti e corni per la Serenata KV 375, pianoforte e quartetto di fiati per il Quintetto KV 452, sommo capolavoro.

Il Quintetto vide la luce nel 1784 e fu eseguito al Burgtheater di Vienna, con il compositore al pianoforte. Poco dopo il concerto, Mozart ebbe a scrivere al padre Leopold che la riteneva una delle cose migliori che avesse mai scritto. La partitura prevede un pianoforte, un oboe, un clarinetto, un corno e un fagotto. Vi sono tre movimenti: Largo - Allegro moderato; Larghetto; Allegretto.

Oboi: Gabriele Palmeri, Stefania Tedesco; clarinetti: Angelo Cino, Gregorio Bragioli; fagotti: Laura Costa, Giuseppe Barberi; corni: Giuseppe Alba, Luciano L’Abbate, Antonino Bascì. Biglietti: € 10 al Botteghino del Politeama Garibaldi e un’ora prima del concerto all’Orto Botanico.