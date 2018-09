Otto volte Beethoven all'Orto Botanico, il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

Dopo la pausa estiva, l’Orchestra Sinfonica Siciliana ritorna ad esibirsi in grande formazione. L’occasione è data l’8 settembre 2018 alle ore 18,30 dal Progetto Beethoven, un ciclo di quattro concerti all’Orto Botanico che si terranno tutti di sabato. Il Progetto Beethoven riguarda l’esecuzione di tutte le Sinfonie del compositore tedesco, ad eccezione della Nona. Sabato 8 settembre l’Orchestra sarà diretta da Massimiliano Caldi. In programma la Sinfonia n.4 in si bemolle maggiore op. 60 e la Sinfonia n.7 in la maggiore op.92.

Massimiliano Caldi (Milano 1967), diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, con una ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico, nell'operetta e nel balletto, una particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento uscite dal repertorio, si distingue per la sua grande preparazione professionale e per lo stile direttoriale sempre brillante e lineare. Caldi, unico italiano, vince il premio Gazzetta Italia 2018 per essersi distinto, in campo sinfonico e operistico, nella promozione della musica italiana in Polonia e di quella polacca in Italia.