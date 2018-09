Giù il sipario per Beethoven, ultimo concerto dell'Orchestra Sinfonica all'Orto Botanico

Sabato 29 settembre alle 18.30 l’Orchestra Sinfonica Siciliana protagonista nel giardino di via Lincoln con l’ultimo concerto del Progetto Beethoven. In programma le sinfonie n.2 e n.6 di Ludwig van Beethoven. Dirige l’Orchestra, Salvatore Percacciolo.

Salvatore Percacciolo si è diplomato al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo e in direzione d’orchestra a Firenze sotto la guida del Maestro Piero Bellugi. Dopo aver seguito delle master classes con il Maestro finlandese Jorma Panula, nel 2008 si diploma con merito alla “Scuola dell’Opera Italiana” di Bologna con Bruno Bartoletti, Donato Renzetti, Nicola Luisotti. Vincitore del premio “Carlo Maria Giulini” presso la Scuola di Musica di Fiesole, si trasferisce a Berlino dove è stato assistente musicale in diverse produzioni operistiche presso la Deutsche Oper, Staatsoper, nonché presso la Staatsoper di Muenchen.

Ha diretto numerosi concerti sinfonici con diverse orchestre e ensembles, spaziando dal barocco alla musica contemporanea e collaborando con solisti quali Alberto Bocini, Regina Chernychko, Luiz Felipe Coelho, Roberto Cominati, James Galway, Chisato Kusunoki, Calogero Palermo, Giovanni Sollima. Ha inaugurato la stagione concertistica estiva del Teatro Massimo Bellini di Catania 2018 dopo aver diretto con personale successo Don Giovanni di Mozart. Tra i recenti impegni La Cenerentola di Rossini al Teatro Greco di Lecce, Lucia di Lammermoor con la regia di Denis Krief al Teatro Lirico di Cagliari e in passato Tosca e Madama Butterfly al Festival Puccini di Torre del Lago, Bohème al Teatro dell’Opera di Tirana, Der Zauberflote alla Royal Opera Hause di Muscat in Oman. Salvatore Percacciolo aveva diretto L’Heure Espagnol di Ravel e la prima mondiale dell’opera Scalia/Ginsburg di Derrick Wang al Festival di Castleton 2015 in Virginia (USA) invitato dal Maestro Lorin Maazel come “Conductor Fellow”. Il Maestro Maazel lo invitò anche a dirigere Don Giovanni di Mozart, sempre per il Festival da lui fondato e diretto.