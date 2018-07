Shéhérazade all'Orto Botanico, il concerto dell'Orchestra Sinfonica immerso nel verde

La celebre suite sinfonica di Rimskij-Korsakov sarà uno dei pezzi forti del programma del concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, giovedì 19 luglio, alle ore 21, all’Orto Botanico. L’Orchestra sarà diretta da Evgeny Buskov. In programma anche musiche di Miki e Bizet.

Saranno le celebri note di Shéhérazade di Rimskij-Korsakov ad allietare gli spettatori nel concerto che l’Orchestra Sinfonica Siciliana eseguirà giovedì 19 luglio, alle ore 21 all’Orto Botanico. In programma anche Marimba Spiritual di Miki, con Luca Valenza alla marimba e i percussionisti Alfonso Rizzo, Carlo Pisciotta, Vito Vultaggio, e Arlesienne suite n. 1 di Georges Bizet. L’Orchestra sarà diretta da Evgeny Bushkov. Evgeny Bushkov è uno dei conduttori russi più interessanti di oggi. Con un passato di violinista, è vincitore di quattro importanti concorsi internazionali di violino: Wieniawski (1986), Queen Elizabeth (1989), Čajkovskij (1990) e il primo Henryk Szeryng Foundation Award (1992).

Il debutto alla regia di Evgeny Bushkov avviene nel 1999 in Francia al Festival Internazionale di Luxeuil. Dopo il suo debutto ha collaborato con l'Orchestra sinfonica "Tchaikovsky" (ex BSO di Mosca), l'Orchestra filarmonica di Mosca e la Filarmonica di San Pietroburgo, l'orchestra del "Teatro Bolshoy", l'Orchestra Sinfonica di Novosibirsk, l'Orchestra Filarmonica Ural Academica, "Neo Philharmonie" - Westfallen (Germania), Orchestra Sinfonica di Milano "G.Verdi", Orchestra Sinfonica Siciliana, PKF-Praga, Bielorussia State Symphony Orchestra, State Academic Symphony Orchestra del Kazakistan, Orchestra sinfonica "Bilkent" (Turchia), "Tekfen" Philharmonic (Istanbul), Istanbul State Symphony orchestra (ISDO), Symphony Orchestra of India (SOI), Orchestra Sinfonica de UANL (Monterrey, Messico), Nizhny Novgorod Symphony e (Russia), Belgorod Philharmonic, Orquesta Sinfonica de Venezuela, così come con orchestra da camera statale "Moscow Virtuosi", State Academic Chamber Orchestra of Russia, "Musica viva", orchestra da camera filarmonica di Novosibirsk. Dal 2002 al 2009 Evgeny Bushkov è stato direttore associato della State Symphony Orchestra "Novaya Rossiya" . Il suo esordio con l'orchestra nel Great Hall of Moscow Conservatory nel febbraio 2004 è stato seguito da oltre 120 esibizioni in Russia e all'estero. Evgeny Bushkov ha collaborato con solisti di spicco come Elisso Virssaladze, Natalia Gutman, Barry Douglas, Stephen Kovacevich, Debora Voigt, Maria Guleghina, Vladimir Tchernov, Denis Matsuev, Alexey Liubimov, Dmitry Alexeyev. Dal 2009 è direttore artistico e direttore principale dell'orchestra bielorussa della camera di stato (precedentemente Minsk Chamber Ochestra). Luca Valenza è stato vincitore di “Crescendo” nel 2017, il concorso indetto dall’Orchestra Sinfonica Siciliana per la ricerca dei giovani talenti.