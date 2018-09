Le sinfonie di Beethoven all’Orto Botanico, il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

Prosegue il Progetto Beethoven all’Orto Botanico. Sabato 15 settembre alle ore 21 l’Orchestra Sinfonica Siciliana ritorna a esibirsi al completo in occasione del Progetto Beethoven, ovvero tutte le sinfonie del compositore tedesco ad eccezione della nona. Luigi Piovano sul podio, in programma le sinfonie n. 5 e n. 8.

Secondo appuntamento del “Progetto Beethoven” all’Orto Botanico di Palermo. Sabato 15 settembre alle ore 21, dopo la riapertura al traffico per la visita del Pontefice, l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà diretta da Luigi Piovano. In programma la _Sinfonia n.5 in do minore op. 67 e la Sinfonia n.8 in fa maggiore op.93. Luigi Piovano. Primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Piovano si è diplomato in violoncello a 17 anni sotto la guida di Radu Aldulescu. Premiato in diversi concorsi internazionali, è stato borsista della “International Menuhin Music Academy” di Gstaad e membro della “Camerata Lysy” e si è esibito, anche come solista, sotto la direzione di Yehudi Menuhin. Per diversi anni ha fatto parte del Quartetto Michelangelo ed è stato primo violoncello del gruppo Concerto Italiano, diretto da Rinaldo Alessandrini. Nel 1999 è stato scelto da Maurizio Pollini per partecipare al “Progetto Pollini” al Festival di Salisburgo, ripreso alla Carnegie Hall di New York, a Tokyo e a Roma. Dal 2000 è regolarmente ospite del Festival di Newport (USA). Dal 2002 si dedica sempre più alla direzione. Nel 2012 è stato nominato direttore musicale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto, Dal 2013 è direttore musicale di Roma Tre Orchestra. Fra i suoi impegni più recenti come direttore, il debutto con la New Japan Philharmonic Orchestra. Biglietto: 10 euro al botteghino del Politeama Garibaldi e un’ora e mezza prima del concerto all’Orto Botanico.