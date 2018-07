"Napoli classica e…", l'Orchestra Florulli in concerto sul palco di Villa Pantelleria

Martedi 17 luglio alle 21:30 al Parco Villa Pantelleria di Palermo (“Vicolo Pantelleria” traversa v.le Strasburgo), l’Orchestra Florulli si esibirà in “Napoli Classica e…” con le voci soliste di Serena Vitale ed Ernesto F. Corona.

Una serata dedicata al repertorio classico napoletano con i brani più conosciuti e amati come: “I te vurria vasà”, “Anema e core”, “Core n'grato”, “Tu si na cosa grande”, “Torna a Surriento”, “O sole mio”, “Funiculì Funiculà”, “O surdato n'ammuratu”e non solo. In scaletta anche brani di Rota, Piovani, White, Morricone, Zanbon e Schostakovich. Tutti i brani, che saranno presentati da Anna Cane, saranno eseguiti dall’Orchestra fondata nel 1997 da Lidio Florulli: Direttore di chiara fama già conosciuto dal pubblico palermitano e non solo. Lo scorso aprile ha ricevuto, dal sindaco Leoluca Orlando, l'onorificenza della Tessera del Mosaico di Palermo. L'orchestra si è esibita in numerosi concerti per conto di diversi Enti pubblici in Italia e all’estero. Il 19 Gennaio 1997 l'Orchestra si è esibita a Palermo alla presenza del capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro e nel giugno del 2002, in occasione del 10° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, un concerto presso il Teatro Massimo di Palermo alla presenza del Presidente Ciampi, ricevendo i complimenti per l’esecuzione e la scelta dei brani. Nel corso degli anni si è sempre esibita con successo di pubblico e critica.

Voci soliste. Serena Vitale: nata a Palermo, inizia gli studi di canto lirico come soprano nel 2009. Negli anni a seguire svolge un'intensa attività come protagonista a numerose produzioni teatrali. Ernesto F. Corona: laureato in canto lirico al Conservatorio di Palermo, ha collaborato con il Teatro Massimo di Palermo, Morricone e Piovani. Con il Maestro Florulli svolge un'intensa collaborazione artistica. Nel 2014 riceve il premio internazionale per la lirica. La canzone classica napoletana si è sviluppata a Napoli agli inizi dell'Ottocento e nell'immediato secondo dopoguerra, in quella che è stata definita “l’epoca d'oro della canzone napoletana”, brillano numerosi autori e compositori, importanti poeti e parolieri, nonché illustri nomi della lirica che hanno tramandato nel tempo i brani del repertorio. Tra i grandi interpreti non napoletani che hanno eseguito almeno una volta un brano della canzone classica vi sono: B. Gigli, G: Di Stefano, P. Domingo, J. Carreras, E. Presley, D. Martin, A. Bocelli, C. Villa, Al Bano, L. Dalla, R. Zero, D. Modugno, E. John, P. Mc Cartney, L. Pavarotti, C. Dion e tanti altri. Ingresso: € 10,00