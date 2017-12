Natale a Palermo, concerti tra arte e musica: orchestra e coro a San Nicolò da Tolentino

Il 28 dicembre, nella chiesa di San Nicolò da Tolentino, alle ore 19,30, l'Orchestra dell'Accademia Musicale Siciliana in concerto con il Coro Incontrovoce dell'Accademia Henry Farge.

Ritorna puntuale come ogni anno il ciclo di concerti gratuiti di “Natale a Palermo, un itinerario culturale tra arte architettura e musica”, ospitati in chiese, oratori e luoghi storici di Palermo, a volte anche poco conosciuti o magari aperti per l’occasione. La rassegna, giunta alla sua nona edizione, è organizzata dai club service cittadini, Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta Club, l’associazione Volo e Spazio Cultura che la offrono alla cittadinanza e ai turisti. La direzione artistica è di Gaetano Colajanni.

Per il terzo appuntamento, sarà l’imponente chiesa di san Nicolò da Tolentino ad ospitare - giovedì 28 dicembre (alle 19,30) - l’orchestra dell'Accademia Musicale Siciliana, diretta da Gaetano Colajanni, a cui si unirà il Coro Incontrovoce dell'Accademia “Henry Farge”, diretto da Fabio Faia.

Quattro voci soliste: Luisa Saitta, soprano, Alessia Sparacio, contralto, Valerio Intravaia, tenore e Massimo Schillaci, basso, accompagnati da Vito Mandina all’organo. Eseguiranno arie e brani da Mozart, Vivaldi, Bach, Saint Saëns e Faurè.