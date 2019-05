Jam session con Orazio Maugeri, il concerto sul palco del Tatum Art

Il sassofonista e gli amici musicisti. Per una serata jazz fatta di qualità e divertimento. Jam session con Orazio Maugeri il 15 maggio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Una serata di musica totale, improvvisata, ricreata o classica, con protagonista il sassofonista e chiunque vorrà suonare al suo fianco.