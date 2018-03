Sabato sera a tutto jazz: gli Only Jazz Quartet in un live alla Fabbrica 102

Un gruppo di promettenti studenti di jazz (o forse qualcosa di più), che hanno militato in diverse formazioni in Sicilia e oltre lo stretto, insieme per dar vita a un progetto che strizza l'occhio al classico quartetto con sax ma con una "filosofia" 2.0. Ecco gli Only Jazz Quartet, il gruppo che si esibirà sabato 3 marzo alla Fabbrica 102 a partire dalle 22.30.

Il repertorio include standard rivisitati in un logos omogeneo basato sull'interplay, dove i “ruoli” degli strumenti si scompongono a favore di uno scambio di influenze fra gli esecutori. Francesco Patti al sax, Luca Polizzi alla chitarra, Marco Zammuto al contrabbasso e Piero Alessi alla batteria.