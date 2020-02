Tributo a Vivaldi, Boris Begelman e Arianna Art esemble all'Oratorio di San Mercurio

Venerdì 28 Febbraio presso l’Oratorio di San Mercurio, alle ore 21.00, avrà luogo il secondo appuntamento in programma nel cartellone della IX Stagione Concertistica Musicamente. L’Arianna Art Ensemble diretto da Boris Begelman, virtuoso nativo di Mosca ed ora residente in Italia, nella doppia veste di violino solista e direttore, presenterà “Tribute to Vivaldi”.

Il concerto è interamente dedicato ad una forma particolare del settecento musicale : il concerto per strumento solista e orchestra; in programma ben sette concerti solistici del più prolifico compositore del barocco italiano, per violino (RV 211, RV 283, RV 346), flautino(RV 444) , viola d’amore (RV 357) , liuto (RV 93) e violoncello (RV 419), eseguiti dall’ Ensemble formato dai violinisti Francesco Colletti , Sara Bagnati, Federico Brigantino, il violista Giorgio Chinnici, il flautista e fagottista Alessandro Nasello , la clavicembalista Cinzia Guarino, l’arciliutista Paolo Rigano e il violoncellista Andrea Rigano. Ingresso con abbonamento o biglietto :10 euro (intero), 8 euro (ridotto docenti, over 65, under 24, Cral), 5 euro (ridotto studenti).

