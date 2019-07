Vasco Rossi night, concerto tributo alla leggenda del rock italiano al Sunset di Capaci

Il rock di Vasco Rossi, da cantare in spiaggia con la vista sul mare. L’artista di Zocca sarà celebrato dai Colpa d’Alfredo il 19 al Sunset in via Riccione a Capaci, spazio con spiaggia e posteggio privato.

Alle 20 sarà servito l’apericena al tavolo composto da una megagrigliata fatta di salsiccia, puntine di maiale, spiedini, verdure grigliate, prosciutto crudo, insalata e drink a scelta, al prezzo di 13 euro. Alle 22 il concerto dei Colpa D’Alfredo. Oltre due ore di spettacolo in spiaggia in cui si potrà ascoltare brani dalle origini all’ultimo singolo, “La verità”. Evento promosso da Dorian.