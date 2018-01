Vasco Rossi, il rocker dei record in un concerto omaggio: il live al Mercato

Per il ciclo i “Giovedì delle notti speciali”, protaonista è Vasco Rossi, il rocker dei record, con i suoi oltre 30 milioni di dischi venduti e i sold out al botteghino: appuntamento il 25 gennaio alle 21.30 ingresso gratuito.

Per la Notte Vasco sul palco a partire dalle 21.30 la Tutta Colpa d’Alfredo band, resident d'eccezione composta da Ivano Ivaskrello Blasco (voce), Giuseppe Di Blasi (chitarra), Teddy Schifano (batteria), Giuseppe Diliberto (basso), Giorgio Nucifora (seconda chitarra), Fulvio Signorino (tastiere e cori). Non una comune serata cover ma un omaggio con tanti ospiti, reso dall’unica band siciliana riconosciuta da Vasco, in un viaggio musicale che attraversa l’intera produzione del rocker italiano, dalle origini ai giorni nostri.

In scaletta le canzoni degli esordi, con le loro liriche arrabbiate e originali, con brani come "Vita spericolata", "Fegato, fegato spappolato", "La strega" - passando per gli inni da stadio con brani come "Vado al massimo", "Siamo solo noi", "Bollicine". E poi le canzoni-analisi su quel mondo femminile che Vasco osserva stupito - "Albachiara", "Susanna", "Silvia" fino alle grandi hits dei giorni nostri come “Rewind”, “Un senso”, “Come nelle favole”.

Una scaletta ricca che accanto ai grandi successi di Vasco vede anche brani di respiro nazionale e internazionale dall’intrinseco legame con il cantautore italiano. Ad interpretarli i numerosi ospiti speciali della serata: si va da “The Wall” dei Pink Floyd interpretata da Joshua Frederick Ross, cantante degli Inside Out, a “Dimmi che non vuoi morire”, celebre brano scritto da Vasco per Patty Pravo, interpretato da Claudia Sala, passando per “A mano a mano” di Rino Gaetano cantata da Andrea Bellante, voce dei Monnalizard, fino a “Je so pazzo” di Pino Daniele interpretato da Filippo Cottone degli Schizzechea, che si riallaccia allo spirito ribelle del rocker modenese.

Vasco Rossi ha pubblicato 30 album dall'inizio della sua carriera, di cui 17 album in studio, 9 dal vivo e 4 raccolte ufficiali. Ha composto complessivamente più di 150 canzoni, oltre a numerosi testi e musiche per altri interpreti. Con oltre 30 milioni di copie vendute, è uno dei cantautori italiani di maggior successo e fama. Detiene il record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto, il Modena Park 2017.