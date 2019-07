Serata Vasco Rossi con i Colpa d'Alfredo, il concerto tributo sul palco dell'Opensea club

Un sabato sera al sapore di Vasco Rossi. L’artista di Zocca sarà celebrato dai Colpa d’Alfredo il 3 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 22 al via il concerto. Oltre due ore di spettacolo in spiaggia in cui si potrà ascoltare brani dalle origini all’ultimo singolo, “La verità”.