Da "Una canzone per te" a "Ogni volta", tributo a Vasco Rossi all'Officina Di Dio

Vasco Rossi, come lo si cantava un tempo. Con quelle canzoni anni Ottanta e Novanta che fanno parte della nostra memoria collettiva da più generazioni.

È una serata unica nel suo genere quella che porteranno i Valium mercoledì 21 novembre alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi. Il concerto prevede l’esecuzione dei brani che hanno reso Vasco una vera rockstar: “Siamo solo noi” e “Fegato Spappolato”. I racconti di quando Vasco cantava il suo mondo da “sconvolto”. Non mancheranno le ballate più famose come “Una canzone per te” e “Ogni volta”. I Valium sono: Manlio Noto alla voce e chitarra, Fabrizio Meli alla chitarra e cori, Massimo Provenzano al basso, Ferdinando Piccoli alla batteria e cori. L’ingresso al locale è gratuito.