Serata Vasco Rossi, i Colpa d'Alfredo in un concerto tributo all'Officina Di Dio

Un venerdì di maggio per raccontare in musica la storia del mito di Vasco Rossi. L’artista di Zocca sarà celebrato dai Colpa d’Alfredo venerdì 10 maggio alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. In scaletta tutti i successi del “Blasco” dagli anni Settanta all’ultimo singolo “La verità”.