Tributo a Vasco Rossi al Mille e una notte, cena rock con il concerto dei Colpa del Blasco

Una serata a tutto rock, per omaggiare l’imperatore del genere in Italia. L’unico capace di fare opinione e poesia allo stesso tempo. Sarà spettacolo allo stato puro quello dei Colpa del Blasco, il 20 luglio al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire può chiedere l’apericena o del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. La band capitanata da Francesco Petralla alla voce riproporrà fedelmente i classici della grande rockstar, riproponendo le tappe più significative della storia musicale del Komandante Blasco.