Tributo a Vasco Rossi con i Colpa del Blasco, il concerto live al FaDiesis

Cibo di alta qualità, la Sicilia come riferimento, la migliore musica live a fare da piacevole sottofondo. Questa la triangolare vincente che accompagna l’inaugurazione, venerdì 16 marzo di FaDiesis, il primo locale della città totalmente incentrato sulla musica, sul buon bere e l’ottimo mangiare, in via Villa Heloise 16 (traversa di via Libertà, di fronte villa Pajino).

Alle 19,30 l’apertura ufficiale, con l’apericena - creato dalle sapienti mani dello chef Dario Enna - incentrato su cibi a chilometro zero e made in Sicilia, con un particolare occhio verso i Nebrodi. A questo si sommano gli originali cocktail del bar-tender Giuseppe Carbone. Alle 21,30 spazio alla musica con il concerto tributo a Vasco Rossi dei Colpa del Blasco. Alla batteria Viola Avvento, alla chitarra elettrica ed acustica Giorgia Matesi, ai cori Antonella d’Amato, Piero Di Stefano alla chitarra, Alessio Arena al basso, Sal Sabatino alle tastiere e Francesco Petralla alla voce riproporranno fedelmente i classici della grande rockstar, riproponendo le tappe più significative della storia musicale del Komandante Blasco.