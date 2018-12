I Colpa d'Alfredo in un tributo a Vasco Rossi, il concerto sul palco del Dorian

L’ultimo sabato dell’anno, l’ultimo concerto del 2018, in nome del mito di Vasco Rossi. L’artista di Zocca sarà celebrato dai Colpa d’Alfredo sabato 29 dicembre al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere tra l’apericena, o la cena o la pizza alla carta. Alle 22,30 parte il concerto. In programma i grandi successi di Vasco Rossi, consuoni nuovi e rivisitati, ma soprattutto il suo ultimo singolo, “La verità”. Seguirò dj set fino a tarda notte. Ingresso a pagamento per l’apericena con concerto: 18 euro. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615, al 3939773133 o al 3388142146.