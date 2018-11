Tributo a Vasco Rossi, i Colpa d'Alfredo in concerto sul palco del Dorian

Un venerdì per celebrare il rocker dei rocker e la sua nuova musica: Vasco Rossi. L’artista di Zocca sarà celebrato dai Colpa d’Alfredo sabato 23 novembre al Dorian, il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere tra l’apericea, o la cena o la pizza alla carta. Alle 22,30 parte il concerto. In origramma i grandi successi di Vasco Rossi, consuoni nuovi e rivisitati, ma soprattutto il suo ultimo singolo, uscito la scorsa settimana e già nella scaletta della band. Seguirà dj set fino a tarda notte. Ingresso a pagamento per l’apericena con concerto o solo per il concerto. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615, al 3939773133 o al 3388142146.