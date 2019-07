Il rock di Vasco Rossi vista mare, i Colpa d'Alfredo in concerto alla Compagnia del Mare

Il rock di Vasco Rossi e la vista sul mare. L’artista di Zocca sarà celebrato dai Colpa d’Alfredo il 7 luglio alla Compagnia del mare in via Plauto 2 a Sferracavallo a Palermo. Si comincia alle 20 con la cena affacciata sul mare con drink. Alle 22 il concerto, Oltre due ore di spettacolo dalle origini all’ultimo singolo, “La verità”. Seguirà dj set col dj Silvestri. L’ingresso costa 20 euro a persona con cena e drink. Dieci euro con consumazione per chi seguirà solo il concerto.