Serata U2 con i Walk On a Isola delle Femmine, il concerto tributo all'Opensea club

Il venerdì sera, le canzoni, il mito, i sentimenti e le atmosfere di un concerto degli U2. C’è una grande forza in tutto ciò che fanno i Walk on, la band che suona il 2 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 22 al via il concerto. La band guidata da Maurizio Sparacello darà vita a un concerto che farà sembrare Palermo un pezzo di Irlanda a tutto rock. In scaletta tutto il meglio della produzione della band di Bono Vox, con brani come “With or without you”, “Beatiful day” e “Song of innocence”.