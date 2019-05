Un concerto per la band rock irlandese per eccellenza, live U2 all'Officina Di Dio

Una serata per omaggiare la band rock irlandese per eccellenza. Gli Escape e il loro tributo agli U2 sono i protagonisti del concerto di mercoledì 22 maggio alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

La band capitanata da Riccardo Simoncelli creerà l’incontro fra i periodi musicali più intensi della band, celebrandone il post punk gli esordi e la ricercatezza sonora dei primi anni Novanta. In scaletta brani tratti da “Boy”, “War”, “Joshua Tree”, “Actung Baby” e il loro indiscusso “The Best Of”, con uno sguardo attento alle produzioni più recenti.