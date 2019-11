Notte musicale sulle note degli U2, il concerto dei Walk On live al Merlino wine bar

Venerdì sera, per la prima volta al Merlino Wine Bar di Via Trapani 3D a Palermo, i Walk On con il loro progetto faranno respirare un pò d'aria irlandese rendendo omaggio alla band più longeva del panorama musicale internazionale. Dalle ore 20:00 Dinner / Frank Dandy. Live dei Walk - U2 Tribute Band. A seguire Party / Gianni Guttuso.