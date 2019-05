Walk On in concerto, al Karibù lounge bar in live tributo agli U2

Venerdì 31 è la volta del Karibu lounge bar di Palermo, dove approdano per la prima volta con il loro progetto che, dal 2012, rende omaggio a una delle più grandi rock band del panorama musicale mondiale, gli U2.

Una serata ricca di passione, dedizione e sentimento, ingredienti che condiranno la Set List prevista, pronta per essere cantata e ballata da tutti i presenti. Non mancheranno brani che toccano gran parte della loro immensa discografia tra cui i fondamentali come “One”, “ With Or Without You”, “Elevation”, “Where The Streets Have No Name”, “I Will Follow” e tanti altri….

Maurizio Sparacello – Voce

Marco Alagna – Chitarra

Alessandro Citraro – Basso

Piero Sciortino – Batteria

Alcuni numeri degli U2:

- In attività dal 1976;

- 29 album pubblicati;

- Con il loro U2 360° Tour sono gli artisti musicali ad aver incassato di più con un singolo tour con un incasso di $736.421.584 e un pubblico di 7.272.046 spettatori;

- Nel 2005, appena raggiunto il termine minimo dei 25 anni di carriera, sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame;

- Oltre 170 milioni di dischi venduti;

- 2 Golden Globe;

- 2 nomination ai Premi Oscar….e tanto altro…..