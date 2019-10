Sabato 19 ottobre al Demodè Lounge Bar in via Piccola Teatro Santa Cecilia 9 a Palermo (Ex Vintage) una notte irlandese grazie alla musica di Maurizio Sparacello - Voce & Sequencer, Alessandro Citraro - Basso, Piero Sciortino - Batteria, per l'occasione Nino Lo Schiavo alla chitarra.