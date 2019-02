Serata-concerto al Berlin, il tributo agli U2 nel live del duo Walk On

Il locale che ha fatto la storia della movida in città sin dagli anni Novanta, dedica la serata a omaggiare gli U2, per una serata di completo divertimento. Show di aperitivi e musica venerdì 22 febbraio al Berlin cafè in via Isidoro La Lumia 19. Si comincia alle 19 con l’apericena servita al tavolo. Alle 21,30 spazio alla musica con i Walk on in versione duo, che suoneranno con un set minimo, chitarra e voce, i più grandi successi della band irlandese. In scaletta: “With or withouth you”, “One” e tanti altri. Seguirà dj set con Merlino dj.