Aperitivo a base di pesce e tributo agli U2, il giovedì alla Baia del Corallo

L’aperitivo a base di pesce o la pizza, il mare di Sferracavallo, l’omaggio musicale alla band irlandese per eccellenza. È una triangolare vincente dell’intrattenimento quella proposta giovedì 2 agosto alle 20 alla Baia del Corallo in via Plauto 27 a Palermo.

Chi vorrà potrà cenare gustando la cena o l’aperitivo servito al tavolo a base di pesce, con la possibilità di scegliere tra sette piatti, o la pizza. Alle 22 parte il concerto tributo agli U2 degli Escape capitanati da Riccardo Simoncelli. In scaletta tutto il meglio della produzione della band di Bono Vox, con brani come “With or without you”, “Beatiful day” e “Song of innocence”. Seguirà dj set, per ballare fino a tarda notte. Ingresso a pagamento e su prenotazione. Per chi farà l’apericena a base di pesce l’ingresso è 15 euro.