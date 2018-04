Omaggio agli Stadio, il concerto sulle note degli Stadiomobile al Palab

La band delle band italiane. Quella che ha attraversato gli anni, collaborando con artisti da Lucio Dalla a Vasco Rossi, senza perdere mai la freschezza e vincendo in Festival di Sanremo.

Gli Stadio di Gaetano Curreri saranno omaggiati venerdì 13 aprile alle 22, in occasione del debutto degli Stadio Mobile, al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). Notevoli i componenti della band. Alla voce e alla chitarra acustica Giovanni Butticé (già voce dei Futura Tributo Lucio Dalla), alla chitarra solista Salvo Correri, musicista che vanta un curriculum denso di collaborazioni di alto livello. Alle tastiere Francesco Giliberto. Al basso e alla batteria rispettivamente Giuseppe Romano e Stefano D'Amico. Non mancheranno brani fondamentali della discografia degli Stadio tra cui Grande figlio di puttana, C'è, Acqua e sapone, Ballando al buio fino alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo Un giorno mi dirai.