Omaggio agli Stadio, il concerto tributo degli Stadio Mobile al Dorian

La band delle band italiane. Quella che ha attraversato gli anni, collaborando con artisti da Lucio Dalla a Vasco Rossi, senza perdere mai la freschezza e vincendo in Festival di Sanremo.

Gli Stadio di Gaetano Curreri saranno omaggiati giovedì 11 gennaio al Dorian in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Alle 22 sarà il turno degli Stadio mobile. Alla voce e alla chitarra acustica Giovanni Butticé (già voce dei Futura Tributo Lucio Dalla), alla chitarra solista Salvo Correri, musicista che vanta un curriculum denso di collaborazioni di alto livello. Alle tastiere Francesco Giliberto. Al basso e alla batteria rispettivamente Giuseppe Romano (e Stefano D'Amico). 7 per ingresso con bibita inclusa e concerto.