Mezzo secolo di rock in un concerto, tributo ai Rolling Stones da Officina Di Dio

La bellezza e la trasgressione del rock, riassunta in una band che più delle altre ha saputo durare e fare la storia. C’è tutto questo nella carriera dei Rolling stones, che saranno musicalmente omaggiati il 25 maggio alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. La band ripercorrerà 57 anni di rock, attraverso brani come “Paint it blasck”, “Satisfaction”, “Gimme shelter” e tanti altri.