Teatrino italico con la Monnalizard band, tributo a Rino Gaetano da Officina Di Dio

La sperimentazione di un nuovo show, tra musica e teatro, in attesa dei 70 anni di Rino Gaetano. È uno spettacolo di prova e tutto nuovo “TeatRino italico”, che la Monnalizard band, porta sabato 28 settembre alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Andrea Bellante e la sua truppa non si limiteranno solo a cantare le canzoni di Rino Gaetano, ma a dare loro - con monologhi, racconti e aneddoti - un valore di teatralità. Un pre-spettacolo, che anticipa lo show a teatro che si terrà nel 2020, anno in cui Rino Gaetano avrebbe compiuto 70 anni.

Un uomo, Rino Gaetano, che ha sempre rifiutato di essere etichettato e che ha sempre evitato di schierarsi politicamente. In scaletta i classici come “Il cielo è sempre più blu”, “Mio fratello è figlio unico”, “Aida” e chicche come “La vecchia salta con l'asta”, “L'operaio della Fiat”, “La 1100”, “Io scriverò”.