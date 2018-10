Da Bella senz’anima a Cervo a primavera, tributo a Cocciante al Palab

Non solo un cantautore, ma anche un poeta. Di quelli di un livello superiore e che avuto una carriera unica nella storia della canzone italiana. Questo è Riccardo Cocciante, ovvero il padre una serie di canzoni memorabili nella storia della musica popolare e delle classifiche, che hanno fatto innamorare milioni di italiani. La sua carriera sarà celebrata il 19 ottobre al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). Alle 22 il concerto della Cocciante band, che snocciolerà successi come “Bella senz’anima”, “Cervo a primavera”, “Celeste nostalgia” e naturalmente l’immancabile “Margherita”.