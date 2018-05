Red Hot Chili Peppers, la storia del rock in un concerto tributo all'Officina Di Dio

Geniali, provocatori, mitici, figli del loro tempo e del genere musicale che hanno scelto di affrontare di petto, con alti e bassi. Se in questi ultimi trent’anni e più c’è stata negli Usa una band che ha dato il senso alla parola rock, questa ha sicuramente il volto dei Red hot chili peppers.

Con questo eco arrivano i Coffee shop mercoledì 23 maggio alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi. La band, capitanata da Domenico Tudisco, ripercorrerà a suon di musica il best of della carriera della band di Los Angeles per eccellenza, da “Californication” a “Under the bridge”, arrivando agli ultimi successi.