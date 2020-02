Miracle Queen tribute band e Stef Burns, sul palco del Golden si canta Freddie Mercury

Cantava Freddie Mercury: «Find me somebody to love». La sapeva lunga, quello che è forse stato il più grande cantante della seconda metà del Ventesimo secolo, nel chiedere qualcuno da amare, in un mondo che di amore ha un grande bisogno.

Dopo il sold out dei concerti precedenti, c’è ancora voglia di Queen il 18 aprile alle 21,30 al teatro Golden in via Terrasanta 60, dove saranno in scena i Miracle Queen tribute band, con il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns e il soprano Anita Venturi. In scaletta: tutti i più importanti successi che hanno fatto entrare la band nel mito. In particolare con Stef Burns saranno suonati i brani del concerto allo stadio di Wembley del 1986.

I biglietti costano 23 euro per il terzo settore, 25 per il secondo e 28 per il primo e si possono comprare o al botteghino del teatro o nei circuiti Ticketone, Tickettando e Boxoffice. L’evento è organizzato da In the spot light di Gaetano Vicari.