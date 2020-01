Tributo ai Queen, da Robinson il live dei Good Company nel segno di Freddie Mercury

I good company sono una band storica che omaggiano il mito di Freddie Mercury e dei Queen dal 2009. I good company suoneranno per voi una carrellata di classici da cantare e da ballare come: Don’t stop me now, we are the Champions, Bohemian Rhapsody, we will rock you, another one bites the dust, etc. I good company sono inoltre organizzatori del Freddie Mercury Memorial day, NONA edizione nel 2019 con risultati e partecipazione sempre più grandi.

Simone Rosselli: voce

Carmelo Mandalà: chitarra

Samuele Mollisi: batteria

Gianni Varrica : tastiere

Massimo Provenzano: basso