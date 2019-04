Find me somebody to love, tributo ai Queen: il concerto live da Officina Di Dio

Cantava Freddie Mercury: «Find me somebody to love». La sapeva lunga quello che è forse stato il più grande cantante della seconda metà del Ventesimo secolo nel chiedere qualcuno da amare in un mondo che di amore ha un grande bisogno.

C’è voglia di Queen nel nuovo appuntamento di “Officina rock & beer fest”, il 27 aprile alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. La band, ormai attiva da numerosi anni, ha inserito, tra le varie canzoni, in scaletta: “The Invisible man”, “Lazing...on a Sunday afternoon”, “Gimme the prize”, “The show must go on”, “Nevermore, Breakthru”, “The Miracle, Headlong”, “Innuendo”, “Need your loving Tonight”, “Flash”.