Queen night al Dorian, i Miracle in un concerto omaggio alla band di Freddie Mercury

Cantava Freddie Mercury: «Find me somebody to love». La sapeva lunga, quello che è forse stato il più grande cantante della seconda metà del Ventesimo secolo, nel chiedere qualcuno da amare, in un mondo che di amore ha un grande bisogno.

C’è voglia di Queen venerdì 9 marzo al Dorian - il locale di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Alle 22 parte il concerto dei Miracle, band catanese attiva dal 2010 formata da Luca Villaggio alla voce, Massimo Li Calzi alla chitarra e ai cori, Salvatore Ferrara al piano, alla tastiera e ai cori, Roberto Morales al basso e ai cori, Marco D'urso alla batteria e ai cori. In scaletta: “The Invisible man”, “Lazing...on a Sunday afternoon”, “Gimme the prize”, “The show must go on”, “Nevermore, Breakthru”, “Innuendo”, “Need your loving Tonight”, “Flash”. Ingresso 7 euro con bibita inclusa e concerto.