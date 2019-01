Al cinema Bohemian Rhapsody, al Dorian il tributo ai Queen: sul palco il concerto dei Miracle

Cantava Freddie Mercury: «Find me somebody to love». La sapeva lunga, quello che è forse stato il più grande cantante della seconda metà del Ventesimo secolo, nel chiedere qualcuno da amare, in un mondo che di amore ha un grande bisogno.

Dopo il successo del film “Bohemian Rhapsody”, la pellicola più vista nel 2018 in Italia, con 20 milioni di euro di incasso, c’è voglia di Queen il 5 gennaio al Dorian, il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o un ampio menù di antipasti, primi e secondi.

Alle 22 parte il concerto dei Miracle, band catanese attiva dal 2010. In scaletta: “The Invisible man”, “Lazing...on a Sunday afternoon”, “Gimme the prize”, “The show must go on”, “Nevermore, Breakthru”, “Innuendo”, “Need your loving Tonight”, “Flash”. Seguirà dj set con discoteca fino a tarda notte. Ingresso 18 euro per l’apericena con concerto e discoteca, 10 euro solo per concerto e discoteca, gratuito dopo mezzanotte e mezza. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o al 3939773133.