Tributo Queen, i Good Company in acustico: il concerto al Cantavespri

Sono ormai tanti anni che come Good Company portiamo avanti un Tributo Queen sincero e appassionato, realizzando numerosissimi concerto e organizzando cinque Memorial Day per Freddie Mercury.

Passando per i grandi classici, abbiamo proposto in questi anni pezzi generalmente poco suonati dal vivo (The Invisible man, Lazing on a Sunday afternoon, Gimme the prize, The show must go on, Nevermore, Breakthru, The Miracle, Headlong, Innuendo, Need your loving Tonight, Flash e diverse altre, oltre che il meraviglioso brano che dà nome al nostro gruppo), cambiando di continuo la scaletta per non stancare mai chi ci segue.